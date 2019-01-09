Фигурант дела "Шалтая-Болтая" вышел на свободу по УДО

Участник хакерской группировки «Шалтай-болтай» Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Тепляков отбывал наказание в исправительной колонии № 5 в Металлострое. В сентябре 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы, признав виновным во взломе компьютерной информации в составе группы. Неотбытым остался срок в пять месяцев и одну неделю.

Кроме Теплякова, по этому делу был осужден лидер группировки Владимир Аникеев. Его приговорили к двум годам колонии общего режима, в августе он вышел на свободу.

Аникеев обвинялся, в частности, во взломе почты пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, потерпевшими были признаны Елена Морозова из группы «Сумма», сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев и помощник президента России Андрей Белоусов.