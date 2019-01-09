Экс-глава ЦРУ уверен, что Путин - отличный "презент" для НАТО

Бывший начальник Центрального разведуправления США, генерал Дэвид Петреус полагает, что НАТО получило отличный "подарок" в лице президента России Владимира Путина, передает РБК. Мнением отошедший от дел чиновник поделился на конференции "Raisina Dialogue", организованной в Индии аналитическим центром Observer Research Foundation при поддержке индийского правительства.

Петреус уверен, что приход Путина ко власти дал альянсу "новый повод к существованию". И более того, именно благодаря внешней политике, которую ведет глава РФ, США стали чуть ли не единственной "твердыней" для многих стран мира.

Даже несмотря на критику НАТО со стороны Дональда Трампа, добавил генерал, Белый дом продолжает развивать планы по увеличению американских военных мощей на территории Европы.