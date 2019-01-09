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18:20

В доме поддержавшего мусорные протесты экс-главы Серпуховского района 11 часов идут обыски

Оперативники вновь пришли с обысками в дом бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна: следственное действие, делится Znak.com, длится уже почти 11 часов. Примечательно, что представителей СКР и ФСБ, осуществляющих данное мероприятие, интересует преимущественно дорогостоящая техника. 

На данный момент дома находятся супруга Шестуна Юлия и двое его младших сыновей. Старшая дочь, уехавшая утром на сдачу экзамена, рассказала изданию, что оперативники ищут некие "ценные вещи".

"Ценными вещами можно назвать много чего, начиная от телевизора, заканчивая шубой или просто дорогой рубашкой", - поделилась Мария, уточнив, что "технику из дома забирают поголовно", а именно - мобильные телефоны и стационарные компьютеры.

Шестуна задержали 13 июня. В отношении мужчины возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких компрометирующих его документов не подписывал.

Чиновник принимал активное участие в "мусорных" протестах Подмосковья, прошедших на фоне недовольства жителей региона полигоном "Ядрово". Он неоднократно заявлял как о давлении со стороны главы Подмосковья Андрея Воробьева, так и вышестоящих лиц, приводя доказательства в виде аудиозаписей телефонных разговоров. На записях, в частности, слышно, как его "по-хорошему" просят не идти на следующие региональные выборы, которые, напомним, прошли минувшей осенью. 

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