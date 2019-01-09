К возведению новой ледовой арены на месте СКК приступят в 2020 году

Заместитель председателя Совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев пролил свет на то, когда на месте СКК приступят к возведению новой ледовой площадки, передает "Фонтанка".

"Строительство начнется в 2020 году. У нас год на подготовку проекта, для проведения всех тендерных процедур, выбора подрядчика. Времени достаточно", - известил Медведев.

Напомним, инвестировать в строительство самой большой хоккейной арены в Европе собирается российский миллиардер Геннадий Тимченко. Плановое открытие площадки должно состояться непосредственно перед началом Чемпионата мира по хоккею, который пройдет в городе на Неве в 2023 году. Объем средств, который собираются вложить в реализацию проекта, оценивается в 20 млрд рублей.

Добавим, жители Московского района давно и активно выступают за сохранение сквера у СКК, восточнее парка Победы. Эта территория не вошла в новый городской перечень зеленых насаждений общего пользования и может быть застроена жилой, социальной и коммерческой инфраструктурой.

Активно призывает нового врио Петербурга Александра Беглова не допустить реконструирования СКК под "вьетнамский бальзам "Золотая звезда" депутат ЗакСа Борис Вишневский.

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