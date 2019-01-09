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19:29

Беглов готов выдать главам районов по лопате для уборки снега

Врио губернатора Александр Беглов на заседании в Смольном заявил, что главе районов Петербурга надо выдать по «лопате Беглова», и он сам готов вместе с ними убирать город от снега, передает «Фонтанка.ру».

На заседании Беглов отметил, что петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц. Главе комитета по благоустройству Владимиру Рублевскому он напомнил, что у ведомства было время «подготовиться и отремонтировать всю технику к зимнему периоду». Он уточнил, есть ли у комитета деньги на вывоз снега с улиц, Рублевский ответил, что есть, но возникают трудности, например, из-за запаркованности улиц. По словам главы комитета, в новогодние праздники город очистили от 250 тысяч кубометров снега: это в пять раз больше, чем год назад.

Ранее опрос «Красивого Петербурга» показал, что горожане недовольны качеством уборки снега в Петербурге. Большинство оценили работу городских служб на «неудовлетворительно».



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20:20    
А лопатами убирать снег следует всем главам районов и Смольного  со своей челядью.

20:18    
Хотелось бы знать, сколько народных (бюджетных) денег израсходовано на приобретение снегоуборочной техники за последние хотя бы три года???
Питер похож на засыпанный снегом средневековый город. В зимние каникулы уборка снега почти не проводилась.  
В понедельник уборка началась:  по городу стали разъезжать странные громко урчащие и дымящие  допотопные тракторы и люди с лопатами!!!
А смотры новой снегоуборочной техники на Дворцовой были показухой?

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