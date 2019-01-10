Онкобольной мальчик, помочь которому просили Путина, умер в больнице

В городе Черемхово умер трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков, о котором в ходе большой пресс-конференции рассказали президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Иркутской области.

По словам представителя ведомства, состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на 10 января, и он скончался. У него была нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии.

20 декабря во время большой пресс-конференции журналист Сергей Мильвит попросил Путина помочь с перевозкой мальчика к месту лечения в Турции. Но врачи признали ребенка нетранспортабельным и инкурабельным.