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9:58

Онкобольной мальчик, помочь которому просили Путина, умер в больнице

В городе Черемхово умер трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков, о котором в ходе большой пресс-конференции рассказали президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава Иркутской области.

По словам представителя ведомства, состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на 10 января, и он скончался. У него была нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии.

20 декабря во время большой пресс-конференции журналист Сергей Мильвит попросил Путина помочь с перевозкой мальчика к месту лечения в Турции. Но врачи признали ребенка нетранспортабельным и инкурабельным.

 

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12:50    
вместо государственных трат на цивилизованное развитие страны, и обязательно на детскую медицину путинские милитаристы отсасывают из бюджета колоссальные ресурсы - на  разработку новых ядерных ракет и технологий уничтожения человека и цивилизации, на понты в сирии, лугандоне, а теперь уже путин лезет по самые уши в цар, ливию... а, затем на больных детей собирают средства всем миром - с шапкой по кругу... за период правления путина сформировалась новая буржуазия и 117 миллиардеров - коллекционеров яхт, футбольных клубов, замков и роскошных машин, они высасывают прибыль от использования природных рессурсов и национальных богатств только в свой карман... путин самый худший правитель за всю историю россии, так как он правит в условиях, когда есть положительный пример цивилизованного развития демократических стран, или пример успехов китая...

11:25   Дед Иван   РУСЬ
Очень жаль ребёнка! Царство ему Небесное! Путина без толку о чём то просить! Он, на публику, фарисей, работает. Если что то и сделает хорошее, то сразу все СМИ превозносят его и слагают оды плешивому карлику-недомерку и иуде продажному!

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