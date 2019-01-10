КСП обнародовала план на 2019-й год

В Контрольно-счетной палате рассказали о планах ведомства на ближайший год. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе, на 2019-й год намечено свыше 40 проверок казенных организаций и городских органов власти разного уровня. Ожидается, что некоторые проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений пройдут при участии полиции и прокуратуры.

Аудиторов, в частности, заинтересовало расходование бюджетных средств в таких подразделениях Смольного, как комитет по печати, комитет по молодежной политике, комитет по тарифам, комитет по тарифам.

Что касается работы районных администраций, то наиболее пристально надзорное ведомство изучит использование денег администрациями Красногвардейского, Курортного, Колпинского, Фрунзенского и Московского районов.

КСП намерена также проверить муниципалов: называются такие округа, как МО №78, МО Лиговка-Ямская, МО Рыбацкое, МО Город Колпино, Финляндский округ.

Масштабная проверка ожидает городской метрополитен и правительственный телеканал "Город+". Последнему, который возглавляет блогер Николай Камнев (считавшийся неформальным пиарщиком бывшего вице-губернатора Игоря Албина), выделили 50 млн бюджетных рублей на 2019-й год, что на 20 млн меньше, чем канал получил в году предыдущем.

Кроме того, чиновники добавили, что продолжают анализировать траты на строительство футбольного стадиона "Газпром-арена".

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