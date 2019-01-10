18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:33

КСП обнародовала план на 2019-й год

В Контрольно-счетной палате рассказали о планах ведомства на ближайший год. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе, на 2019-й год намечено свыше 40 проверок казенных организаций и городских органов власти разного уровня. Ожидается, что некоторые проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений пройдут при участии полиции и прокуратуры.

Аудиторов, в частности, заинтересовало расходование бюджетных средств в таких подразделениях Смольного, как комитет по печати, комитет по молодежной политике, комитет по тарифам, комитет по тарифам.

Что касается работы районных администраций, то наиболее пристально надзорное ведомство изучит использование денег администрациями Красногвардейского, Курортного, Колпинского, Фрунзенского и Московского районов.

КСП намерена также проверить муниципалов: называются такие округа, как МО №78, МО Лиговка-Ямская, МО Рыбацкое, МО Город Колпино, Финляндский округ.

Масштабная проверка ожидает городской метрополитен и правительственный телеканал "Город+". Последнему, который возглавляет блогер Николай Камнев (считавшийся неформальным пиарщиком бывшего вице-губернатора Игоря Албина), выделили 50 млн бюджетных рублей на 2019-й год, что на 20 млн меньше, чем канал получил в году предыдущем.

Кроме того, чиновники добавили, что продолжают анализировать траты на строительство футбольного стадиона "Газпром-арена".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:09    
К чему все эти проверки, если Газпром торгует нашими ископаемыми, цены на бензин растут, а неоправданно лорогой стадион, построенный за наши же деньги. кто-то почему-то называет гапромарена?  Сверхнаглость!  Грабят,даещё и насмехаются!  Никогда не пойду на этот "золотой" стадион с таким позорным названием.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

12:49 Троицкий составил пятерку "нелюдей года", которую возглавил Пригожин

11:58 Фигуранткам дела "Нового величия" Павликовой и Дубовик не стали менять меру пресечения

11:47 Судья устроила перекличку слушателей на суде Михайлова и Литвина   1

11:33 КСП обнародовала план на 2019-й год   1

11:19 «Фонтанку.ру» купил издатель Elle и Maxim Виктор Шкулев

10:57 В ЗакСе предложили штрафовать за парковку в садах вузов, больниц и санаториев

9:58 Онкобольной мальчик, помочь которому просили Путина, умер в больнице   1

9:26 Ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР Лукьянов   3

9 января, 20:55 ЕСПЧ присудил 7,5 тысяч евро задержанной на Болотной площади в 2012 году

9 января, 20:37 МИД РФ раскритиковал заявления Японии по заключению мирного договора   4

9 января, 19:58 Фигуранта дела "Сети" Шишкина будут судить в Москве

9 января, 19:29 Беглов готов выдать главам районов по лопате для уборки снега   7

9 января, 18:50 Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов не желает давать показания по делу о мошенничестве   2

9 января, 18:49 Комитет Госдумы поддержал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете   3

9 января, 18:40 К возведению новой ледовой арены на месте СКК приступят в 2020 году   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.