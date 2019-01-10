Петербуржца оштрафовали на 700 тысяч рублей за взятку экологу Смольного

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал на 700 тысяч рублей Артюша Гилояна по обвинению в даче взятки главному специалисту отдела экологического надзора комитета по природопользованию, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Гилояна осудили по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере). Установлено, что он в сентябре, находясь в служебном кабинете комитета по природопользованию, передал 150 тысяч рублей лично главному специалисту отдела экологического надзора комитета, чтобы тот назначил предупреждения по административным делам и минимальные штрафы за порчу земель и нарушение правил охраны среды обитания животных и водных растений.

Гилоян признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.