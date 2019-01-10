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13:39

Эксперты не нашли экстремизма в листовках и программе "Нового величия"

Две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения «Новое величие» нет призывов к экстремизму, передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката одной из обвиняемых Марии Дубовик Максима Пашкова.

По словам Пашкова, результаты двух экспертиз – Московского исследовательского центра и Минюста – огласили на заседании по обжалованию продления ареста. По утверждению юриста, и первая, и вторая экспертиза пришли к выводу, что «в представленных документах, листовках, программах никакого экстремизма, насильственного свержения власти не содержится».

Пашков предположил, что результаты первой экспертизы оказались у следствия еще в начале октября, но, не удовлетворившись ими, следователи направили документы на вторую экспертизу. Адвокаты узнали о результатах исследований только в декабре.

В постановлении о возбуждения дела было указано, что в марте 2018 первая лингвистическая экспертиза нашла «признаки пропаганды идеологии насилия» в программе движения, которую составил Руслан Д. – его считают возможным провокатором. Пашков отметил, что никто из адвокатов результатов этой экспертизы не видел.

Ранее стало известно, что суд отказался изменить меру пресечения 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Они останутся под домашним арестом до 13 марта. Изначально девушек содержали под стражей в СИЗО. Под домашний арест их перевели только после общественного резонанса. 

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб.

 

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15:34    
Каждый раз, когда в результате выясняется необоснованность (а значит - незаконность) задержания, а тем более - длительного ареста, никто из тех, кто инициирует подобные преследования по политическим мотивам, не несёт ответственности. Но эти граждане зря думают, что им всё сойдёт с рук: накопленный эффект может ударить гораздо сильнее.

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