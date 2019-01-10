Экологи добиваются устранения свалки в Буграх через суд

Свалка в самом центре населенного пункта Бугры, к ликвидации которой ни одно ведомство так и не приступило за последние почти полтора года, будет убрана по решению суда, о чем активисты движения "Зеленый фронт" сообщают на своем сайте.

После очередного проверочного рейда чиновники из комитета госэконадзора Ленинградской области обратились в городскую Всеволожскую прокуратуру с иском, в котором требуют обязать собственника участка - завод "Бугры" - самостоятельно освободить его от мусора.

До того наличие свалки доставляло заводу лишь денежные неприятности - год назад собственника обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

"Осенью 2018 года нам стало известно о том, что территория по-прежнему находится в захламленном состоянии и земли сельскохозяйственного назначения фактически завалены отходами, что и послужило поводом для повторного обращения в природоохранное ведомство. Мы надеемся, что свалка будет вскоре ликвидирована, а земельный участок будет использоваться по целевому назначению", - прокомментировал конфликтную ситуацию руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Фотография: "Зеленый фронт"

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