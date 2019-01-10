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16:00

Рассмотрение дела о затоптанном газоне на митинге "Он нам не царь" продолжится в феврале

Фрунзенский районный суд назначил на 5 февраля основное заседание по иску прокуратуры Петербурга к координатору штаба Навального Дениса Михайлову и координатору движения «Весна» Богдану Литвину. Ведомство просит взыскать с активистов, которых считает организаторами состоявшегося 5 мая 2018 года митинга «Он нам не царь», более 10,9 млн рублей за затоптанные во время акции газоны и испорченные цветы и кустарники.

В ходе состоявшегося 10 января предварительного заседания судья Наталья Подольская отклонила несколько ходатайств представителей ответчиков. В частности, защита настаивала на допросе сотрудников СПП «Центральное» Шевченко и Шалыги, которые 5 мая составляли осмотр поврежденных зеленых насаждений. В ходе предварительного заседания стало известно, что исковое заявление прокуратуры было составлено на основе актов, составленных этими сотрудниками.

Порядка восьми человек, пришедших на предварительное заседание, приставы не пустили в зал суда, сославшись на то, что все сидячие места там заняты. Несколько оставшихся в коридоре позже передали жалобы в судебную канцелярию. В зал также не пустили журналиста «Эха Москвы в Петербурге» Сергея Кагермазова. Во время заседания он удалился в коридор, чтобы выйти в эфир. Судья пообещала корреспонденту, что обратно он уже не вернется, и приставы не разрешили журналисту занять свое место.

 

Сергей Еремеев

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