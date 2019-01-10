Невзоров: Макарову нужно максимальное количество послушных идиотов

Непрекращающееся стремление спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова запретить комедию о блокаде "Праздник" оценил в личном видеоблоге публицист Александр Невзоров, найдя его целесообразным для политика.
Чем меньше будет свободных, мыслящих, оторвавшихся от пуповины государственной идеологии людей, тем ему будет будет хуже
И, напротив, "уютнее всего", по мнению журналиста, Макарову было бы находиться среди зашкаливающего количества "предельно послушных идиотов" и командовать ими.
Вместе с тем, Невзоров признался, что у него самого тоже нет особого желания видеть вокруг себя людей более умных и сильных, чем они есть, хотя, в то же время, они телеведущему "ничем бы не помешали".
Напомним, социальную комедию Алексея Красовского, повествующую о социальном расслоении в декорациях блокадного Ленинграда, режиссер выложил 3 января на видеохостинге YouTube после того, как столкнулся с волной чиновничьего и общественного порицания фильма. По словам Красовского, его даже угрожали убить - те, кто увидел в картине признаки кощунства.
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