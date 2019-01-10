Милонов предложил ставить наркоманам специальный штамп в паспорте

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, представляющий Петербург, выступил с очередным ярким и запоминающимся законодательным предложением. Считая, вероятно, людей, страдающих от наркотической зависимости неполноценными гражданами, единоросс считает правильным отмечать их личные документы специальными знаками - то ли для некоей пользы общества, то ли для того, чтобы дополнительно пристыдить. Оригинальной инициативой он поделился с информационным агентством "Москва".

Я бы делал отметку в паспорте, печать, свидетельствующую о том, что человек наркоман, сроком на 10 лет, чтобы ему не давали кредитов, не давали никакой деятельности, потому что он совершает свои действия под воздействием наркотиков — Виталий Милонов

Важной составляющей общей задумки Милонова стала необходимость приравнять употребление наркотиков к тяжелому уголовному преступлению, а, соответственно, наркоманов - к опасным преступникам.

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