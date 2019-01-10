18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:41

Активисты недовольны сомнительной рекламой, изображенной на такси

Представители общественного движения "Красивый Петербург" заявили о своем возмущении рекламой, наклеенной на некоторые такси и предлагающей, по их твердому убеждению, мошеннические и противозаконные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал активистов.

Речь идет о больших объявлениях, авторы которых готовы бесследно "скрутить пробег" того или иного автомобиля. На объявлениях указаны номера телефонов желающих помочь.

"В странах Европы скручивание пробега является незаконным и карается штрафами, а в США считается уголовным преступлением, за которое можно угодить за решётку. В России же наказание за такое, по сути, мошенничество пока отсутствует", - говорится в заявлении градозащитников.

Общественники просят всех, кто встретит в городе нечто подобное, фотографировать и присылать изображения им. Это нужно "Красивому Петербургу" как можно скорее, поскольку активисты уже подготовили обращение в надзорные структуры, и осталось только его подкрепить как можно большим числом визуальных примеров.

optimized-twhn.jpg (101 KB)

Фотография: "Красивый Петербург"



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:43    
Страна овец и баранов. Но попадаются и козлы.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

20:21 Шлосберг пообещал пренебрегать законом о "неуважении к власти"

19:54 Вслед за Навальным Собчак недовольна сенатором Клишасом

19:30 Роспотребнадзор запретит приносить в школу скоропортящиеся продукты

18:57 Радзиховский: Для Путина отдать Курилы - смерти подобно   3

18:36 Французский суд приостановил слушания по делу Павленского и ищет нового переводчика   1

18:03 Роскомнадзор уличил BBC в транслировании террористической идеологии

17:50 Четырбок просит сохранить граффити по мотивам фильма "Иван Васильевич меняет профессию"   3

17:41 Активисты недовольны сомнительной рекламой, изображенной на такси   1

17:13 Милонов предложил ставить наркоманам специальный штамп в паспорте   2

16:55 Марию Мотузную исключили из перечня экстремистов   1

16:46 Невзоров: Макарову нужно максимальное количество послушных идиотов

16:20 Шнуров ответил на претензии Милонова   1

16:00 Рассмотрение дела о затоптанном газоне на митинге "Он нам не царь" продолжится в феврале

15:53 В Смольном не получали заявку РПЦ на здание Музея городской скульптуры

15:19 Удальцов пожаловался в ЕСПЧ на трехлетний административный надзор

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.