Активисты недовольны сомнительной рекламой, изображенной на такси

Представители общественного движения "Красивый Петербург" заявили о своем возмущении рекламой, наклеенной на некоторые такси и предлагающей, по их твердому убеждению, мошеннические и противозаконные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал активистов.

Речь идет о больших объявлениях, авторы которых готовы бесследно "скрутить пробег" того или иного автомобиля. На объявлениях указаны номера телефонов желающих помочь.

"В странах Европы скручивание пробега является незаконным и карается штрафами, а в США считается уголовным преступлением, за которое можно угодить за решётку. В России же наказание за такое, по сути, мошенничество пока отсутствует", - говорится в заявлении градозащитников.

Общественники просят всех, кто встретит в городе нечто подобное, фотографировать и присылать изображения им. Это нужно "Красивому Петербургу" как можно скорее, поскольку активисты уже подготовили обращение в надзорные структуры, и осталось только его подкрепить как можно большим числом визуальных примеров.

Фотография: "Красивый Петербург"

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