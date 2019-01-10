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18:03

Роскомнадзор уличил BBC в транслировании террористической идеологии

Проверка британского медиахолдинга BBC, о начале которой накануне, 9 января, объявил Роскомнадзор, принесла свои первые результаты, сообщает сайт ведомства.

По сведениям чиновников, они успели выявить то, что входящие в зарубежный холдинг издания позволяют себе транслировать некие идеологические установки террористических и запрещенных в России организаций. В связи с этим сотрудники РКН начали проверять, насколько обнаруженное обстоятельство соответствует российскому антиэкстремистскому законодательству.

О проверке надзорным ведомством британского СМИ стало известно в конце декабря - после того, как журналисты BBC позволили себе критический выпад в адрес русскоязычного телеканала Russia Today, вещающего за рубежом. Как заявлял тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопросы к британским журналистам "копились давно".

 

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