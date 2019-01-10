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18:57

Радзиховский: Для Путина отдать Курилы - смерти подобно

Тема территориального спора между Россией и Японией за Курильские острова, неожиданно актуализировавшаяся в последнее время, с каждым днем становится для президента Владимира Путина все большей головной болью, убежден политолог Леонид Радзиховский. В его представлении, Путин угодил в патовую позицию, и самое меньшее, чем может разрешиться эта проблема - неизбежный и огромный международный скандал. Свое мнение специалист изложил на ресурсе UAportal.

Суть возникшего цугцванга состоит в том, что российский лидер пока почему-то не может официально отказать японцам и в то же время не может себе позволить пойти им на уступки, поскольку его авторитет внутри страны и так заметно снижается.

Молчание все выше и выше поднимает японские ожидания. И если, в конце концов, Путин возьмет и выльет на головы японцев ведро ледяной воды, то что же будет в отношениях России и Японии? Да, на 5 минут это опять поднимет рейтинг Путина, без вопросов, но японцы этого оскорбления не простят.

Леонид Радзиховский

Передачи островов, заверил публицист, не будет точно - из всех вариантов это тот, который можно считать на сто процентов исключенным, поскольку для популярности российского лидера "смерти подобен" и полностью дезавуирует положительный эффект от присоединения Крыма в 2014-м году.

"Это стало бы именно таким конкретным, ясным, простым, неопровержимым обвинением против Путина. Неопровержимым. И никакое телевидение, никакие Познеры, никакие Соловьевы и Киселевы тут ничего сделать бы не могли", - прогнозирует Радзиховский.

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20:27    
Передача обязательно приведёт к политическим похоронам.

20:06    
Один из выходов - прекращение полномочий президента досрочно по разным причинам, например, по состоянию здоровья.

19:11    
Одно из мнений Радзиховского, с которым можно во многом согласится! Путин заигрался с японцами в "кошки-мышки", а те приняли это за сдачу им островов...Но партия не проиграна, так как Путин не переступил красную черту и из неё есть несколько достойных выходов без всякого скандала!

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