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10 января, 20:56

Оплатить проезд по "Подорожнику" стало возможным через Telegram

Бесконтактную карту-проездной "Подорожник" теперь стало технически возможным пополнять через мессенджер Telegram - при помощи специального бота OplatatransportaBot. Информация об этом размещена на официальном сайте подземки.

Ранее удаленным способом можно было пополнять электронную карточку только через sms-сообщения и специальные приложения для смартфонов.

Пассажирам обещают, что комиссии с них брать за новую удобную опцию никто не будет.

В Петербурге систему проездных карточек с накопительной скидкой "Подорожник" внедрили в 2011-м году. При регулярных перемещениях по городу на социальном транспорте "Подорожник" позволяет экономить: если разовый жетон для проезда в метрополитене стоит 45 рублей, то начиная с 50 поездки в течение календарного месяца по "Подорожнику" путешествие под землей обходится ее обладателю в 32 рубля. В наземном транспорте регулярный его пользователь, имеющий электронный проездной также приобретает выгоду.

Любопытно, что сервис Telegram открыто используется государственными деятелями - такими, как глава Чечни Рамзан Кадыров, и государствеными организациями - вопреки желанию Роскомнадзора заблокировать детище Павла Дурова на территории страны.

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