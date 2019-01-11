Лимонов выступил с апологией Сталина

Писатель и политик Эдуард Лимонов без всякого формального повода решил проанализировать в своем "Живом журнале" аспекты личности советского руководителя Иосифа Сталина и его роль в отечественной истории. Не будучи прежде замеченным в сталинизме, он и на этот раз не выразил безоговорочного одобрения спорной фигуры легендарного вождя. Признав за ним тиранические наклонности и неслыханнную жестокость, тем не менее, Лимонов обратил внимание как минимум на одно благородное качество, которое "отец народов" разбудил в советском человеке: заставлял быть героями, что, по мнению литератора, при любом раскладе лучше трусости.

Его несомненное насилие над страной было необходимо, поскольку навязанная Сталиным идея героизма была благороднее, возвышеннее приспособленчества. Сталин был колдун. Без Сталина не победили бы. Факт. — Эдуард Лимонов

По наблюдению лидера "другороссов", недаром "Молодая гвардия" состояла преимущественно из детей: взрослые, пишет он, неисправимо трусливы, а дети любят героизм, который и навязывал глава государства в 1920-е - 1950-е годы.