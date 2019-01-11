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10:24

Лимонов выступил с апологией Сталина

Писатель и политик Эдуард Лимонов без всякого формального повода решил проанализировать в своем "Живом журнале" аспекты личности советского руководителя Иосифа Сталина и его роль в отечественной истории. Не будучи прежде замеченным в сталинизме, он и на этот раз не выразил безоговорочного одобрения спорной фигуры легендарного вождя. Признав за ним тиранические наклонности и неслыханнную жестокость, тем не менее, Лимонов обратил внимание как минимум на одно благородное качество, которое "отец народов" разбудил в советском человеке: заставлял быть героями, что, по мнению литератора, при любом раскладе лучше трусости.

Его несомненное насилие над страной было необходимо, поскольку навязанная Сталиным идея героизма была благороднее, возвышеннее приспособленчества. Сталин был колдун. Без Сталина не победили бы. Факт.

Эдуард Лимонов

По наблюдению лидера "другороссов", недаром "Молодая гвардия" состояла преимущественно из детей: взрослые, пишет он, неисправимо трусливы, а дети любят героизм, который и навязывал глава государства в 1920-е - 1950-е годы.

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15:06    
Саша (все комменты, кроме гундяя), если бы ты знал, что Сталин расстреляет тебя, ты бы продолжил настаивать на его возвращении?

14:36    
Сталин никогда бы не допустил развала страны, астрономического воровства, роста цен!
Обвинять его можно во многом, но так ему ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ преподносила челядь, рвущаяся к власти по костям сограждан.
А граждане с упоением доносили, клеветали. Все хороши, так что лучше не обсуждать то, чему не были свидетелями.
Жаль, что сейчас во  власти нет таких  людей!

14:05   И ныне звучат актуально слова:  
"За Родину!", "За Сталина!", "За Сталинград!", "За город-герой Ленинград!".

13:10    
Черчиль, Рузвельт, Де Голь, Гарриман и масса других политиков того времени говорили о Сталине в массе своей только в восторженных тонах!!! Все их цитаты в поисковике есть!

12:18   Гундяй  
10-43 Вся суть в том что Черчиль такого не говорил)))) и так во всех комментариях - тупейшие враки, сталин-сралин бы тебя и всех ниже отписавшихся сталинистов отправил бы работать кайлом на Колыму вместо написания комментов, ибо топорно работаете, некачественно))

11:24    
Да, при живом Сталине японцы подписали мгновенно акт о БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ и ни разу(!!!!!!!!) не поднимали вопрос возвращения им Курил, боясь, что генералиссимус отберёт у них Хоккайдо...Как и украинцы даже помыслить не могли об уходе из УПЦ МП или как молдоване о бегстве под флаги Румынии и тд.

11:05   Саша  
Да, Сталин за первые 10 лет своего правления из совершенно неграмотной России сделал её образованной, поднял на высочайший уровень культуру, все виды искусства! Только за 30-е годы построил 6000 промышленных объектов мирового уровня, которые и сегодня работают на благо россиян! В 1939 году собрал колхозами зерна 90 млн. тонн(!!!!!), что в 1,5 раза больше, чем в 1913 году - самый урожайный год царского времени! Для сравнения, в этом году в России собрано примерно 100 млн. тонн зерновых...Модернизировал и усилил мощь Красной Армии, которая разгромила мировой фашизм и водрузила КРАСНЫЙ флаг с серпом и молотов в центре Европы в 1945 г.! Без всякой западной помощи Сталин к 1949 году полностью восстановил народное хозяйство СССР, который занял твёрдое 2-е место по ВВП в мире, а сейчас капиталистическая Россия делит по ВВП лишь позорное 11-е место с Ю. Кореей...За годы правления Сталина население СССР выросло на 50 миллионов человек(!!!!!!!!!), при Ельцине уменьшилось на 9 миллионов, при Путине тоже МИНУС(!!!) в численности россиян... Итд.итп. Слава Сталину в веках! Он наш истинный бог!

10:43    
Сталин-величайший правитель России(СССР) за всю её историю! Даже близко сравнить с ним некого! Потому его тотально и оклеветали! Всё же как метко охарактеризовал его даже злобный антисоветчик и ярый антикоммунист Черчиль: "Принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой!"... В этом вся суть ВЕЛИКОГО Сталина!

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