Матвиенко предложила возродить в России звание генерал-прокурора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры, предложила восстановить в России звание генерал-прокурора, передает «Интерфакс».

12 января 1722 года указом императора Петра Первого в России был учрежден пост генерал-прокурора. «Может быть, к 300-летию восстановить историческое звание - генерал-прокурор? И звучит солиднее, да и бояться, Юрий Яковлевич, будут точно больше», - сказала Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, прокуратуре доверяют, обращаясь за помощью при задержках зарплаты, пенсий, пособий, нарушении жилищных прав, ухудшении экологии, необоснованном росте цен. Она призвала детально разбираться с каждым случаем последнего пункта, потому что у многих производителей «так и "чешутся руки" поднять цены на основные продукты питания и жизненно важные лекарства».

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