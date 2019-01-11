Губернатор Магаданской области считает политические репрессии выдумкой

Преследований россиян по политическим мотивам никогда, даже в сталинские времена, не существовало в природе, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По его словам, напечатанным в газете "Завтра", гонения на диссидентов есть не что иное, как плод чьего-то воображения.

"Замечу: мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа. Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранить", - сказал руководитель региона в интервью.

Чиновник также пожаловался на неких либеральных деятелей, которые, как ему представляется, в 1990-е годы были готовы отказаться от Дальнего Востока, в то время как, по оценке Носова, это, наоборот, самый приоритетный и перспективный регион России.

Единоросса Сергея Носова с результатом 81,5 процента голосов впервые избрали губернатором области в единый день голосования 9 сентября 2018-го года.