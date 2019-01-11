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14:26

Губернатор Магаданской области считает политические репрессии выдумкой

Преследований россиян по политическим мотивам никогда, даже в сталинские времена, не существовало в природе, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По его словам, напечатанным в газете "Завтра", гонения на диссидентов есть не что иное, как плод чьего-то воображения.

"Замечу: мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа. Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранить", - сказал руководитель региона в интервью.

Чиновник также пожаловался на неких либеральных деятелей, которые, как ему представляется, в 1990-е годы были готовы отказаться от Дальнего Востока, в то время как, по оценке Носова, это, наоборот, самый приоритетный и перспективный регион России.

Единоросса Сергея Носова с результатом 81,5 процента голосов впервые избрали губернатором области в единый день голосования 9 сентября 2018-го года.

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16:25   Чужие, добрые, отзывчивые люди спасали от голода, смерти бездомного питерского бомжа ВМФ России,   а Ольга Ригетти, Ольга Пожидаева, Ольга Шапошникова, Ольга Морару, Olga Rigetti или Olga Righetti?..
Ветеран в/ч 45618 Лен.ВМБ Балт.флота, капитан 3-го ранга Шапошников Геннадий Георгиевич, лишённый жилья, прописки-регистрации, без гражданства и паспорта РФ, без медико-социальной, правовой помощи, без пенсий, возможности работать, как бездомный питерский бомж ВМФ России и Санкт-Петербурга местный бомж "Георгиевич", не жил, а десятилетиями выживал "не гражданином" своей страны лишь милостью Божией да благодаря бескорыстной помощи чужих, но добрых, отзывчивых людей. О гражданском подвиге военного бомжа неоднократно давали информации журналисты России и стран СНГ, его жить[цензура]ытьё показывало в новостных передачах телевидение, о нём рассказал в книге "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" ветеран-чекист Георгиев Владимир Геннадиевич.

15:02   Офицера ВМФ России, возможно, спасшего от голодной смерти не одну человеческую душу,   командование Лен.ВМБ Балт.флота ЗВО МО РФ "поощрило" - десятилетиями "голодомора"...
Более четверти века назад, на острове Русский, жертвами голодухи стали четверо матросов Краснознамённого Тихоокеанского флота. И более четверти века назад, на острове Котлин, голодали семьи комсостава кронштадтских строителей Краснознамённой Ленинградской военно-морской базы. 16.09.1993 г., в газете "Санкт-Петербургские ведомости", офицер по информации в/ч 45618, капитан 3-го ранга Шапошников Геннадий Георгиевич, опубликовал статью "Очень бедный стройбат", о голодавших военных строителях, за что был срочно уволен "на гражданку" без права на жизнь в России: без документов на получение гражданства и паспорта РФ, без пенсии МО РФ, без жилья, прописки-регистрации, без медико-социальной и правовой помощи...

14:59    
Кто нарушает законы, того привлекают к ответственности всегда и везде в мире! К примеру, при Сталине законом (статьёй УК ) была запрещена антисоветская пропаганда, кто его нарушал, тот ехал лес валить... Или был закон, обязывающий советских граждан в обязательном порядке информировать НКВД о контакте с иностранцами, кто не докладывал, тот ехал Беломорканал строить...Закон, есть закон! Его надо выполнять, как и выполняли добросовестно 99% граждан СССР, потому они и не привлекались к какой-либо ответственности даже в 30-годы! И жили спокойной жизнью!

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