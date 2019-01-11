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15:28

Глава Красносельского района пообещал лично проконтролировать уборку снега в субботу утром

Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин с 10 утра 12 января будет лично контролировать работы по очистке внутриквартальных территорий от снега и наледи, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе района.

«Работы по уборке и вывозу снега проводятся круглосуточно. Ежедневно на территории района работает 92 единицы техники, еще более 300 человек задействованы в качестве дворников», - говорится в сообщении.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на 12 января в Петербурге ожидается небольшой снег. Слабый снегопад, по прогнозам синоптиков, может продолжиться и днем.   

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15:59    
Трясётся генерал за своё место? Как руководитель он никакой, назначен был только по протекции Полтавченко.

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