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15:31

В Смольном отложили снос печатных киосков

Врио губернатора Александр Беглов наложил мораторий на снос киосков по продаже печатной продукции, который будет действовать три месяца, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу комитета по печати Сергея Серезлеева.

В течение трех месяцев, пока действует мораторий, участники рынка должны подать в комитет имущественных отношений заявки на перезаключение договоров аренды, а город – рассмотреть их и согласовать. В Смольном будет создана рабочая группа, которая рассмотрит ситуацию с каждым объектом отдельно, добавил Серезлеев.

Решение было принято после того, как 10 января Смольный приступил к сносу печатных киосков, которые работают без договоров с городским правительством. Договоры истекли примерно на 100 объектов из 800, и Смольный не стал их продлевать.

В числе причин оказалось то, что размещение киосков не соответствует новому ГОСТу по эксплуатации дорог. Вскоре Росстандарт разъяснил, что эти правила не регулируют размещение торговых объектов.



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