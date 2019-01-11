В Госдуме опровергли откладывание законопроектов Клишаса о неуважении к власти в сети

Госдума ведет работу над законопроектами, внесенными сенатором Андреем Клишасом, в обычном режиме, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета по информационной политике Леонид Левин.

Он напомнил, что 14 января пройдет расширенное заседание комитета, на котором рассмотрят законопроекты о запрете на распространение ложных новостей в СМИ и интернете и об ответственности за неуважительные высказывания о власти в соцсетях. При это один из источников агентства заметил, что Клишас «действительно, допустил ряд небрежных высказываний в адрес Госдумы», но на рассмотрение его законопроектов это вряд ли отразится.

Ранее появилась информация, что депутаты рассердились на Клишаса из-за его слов в интервью «Новой газете» и могут отложить рассмотрение его законопроекта на неопределенный срок.