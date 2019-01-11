СМИ: В Москве похитили фигуранта дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

В Москве неизвестные похитили Юрия Василенко, которого на Украине считают соучастником убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

10 января злоумышленники открыли стрельбу рядом с кафе на проспекте Мира, затолкали мужчину в багажник автомобиля и скрылись. Управление Следственного комитета по Москве возбудило дело по ч.2 ст. 126 УК (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Прокуратура Киева в мае 2018 года называла Василенко соучастником убийства Вороненкова. По данным украинской стороны, он скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в Киеве. Его убийцу ранили, позже от скончался в больнице. Фактическим заказчиком Генпрокуратура Киева назвала предпринимателя Владимира Тюрина, бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой.