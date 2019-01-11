18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:58

Володин жалуется на дискриминацию России в ПАСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал развернутое интервью агентству "Интерфакс", в котором, в частности, порассуждал о тиранических порядках в Парламентской ассамблее Совета Европы, которые не могут устраивать Россию. Так, депутат обратил внимание журналистов на то, что в Совете Европы регулярно ущемляются и попираются права и интересы российского народа. По его мнению, из-за фундаментальных противоречий и несовпадений уставов СЕ и ПАСЕ российская делегация де-факто лишена права голоса. Мириться с этим Кремль не намерен.

Если ПАСЕ, страны-участники приведут регламент в соответствие с Уставом СЕ, если они исключат норму, которая может быть отнесена лишь к диктаторским режимам, тогда можно будет говорить о том, что в Парламентской Ассамблее каждый имеет право голоса, может заявлять позицию на равных с другими участниками.

Вячеслав Володин

Если ничего не изменится, заявил политик, формально оставаться в ПАСЕ для его страны не имеет смысла.

Также Володина возмущает, что дискриминированные, с его точки зрения, участники ПАСЕ должны платить членский взнос наравне со всеми остальными.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

16:58 Володин жалуется на дискриминацию России в ПАСЕ

16:53 СМИ: В Москве похитили фигуранта дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

16:30 Шульман против запрета транслировать "заведомо ложные сведения"

16:17 Муниципал: Администрация МО № 75 закупит шоколадные конфеты за 265 тысяч рублей

15:59 В Госдуме опровергли откладывание законопроектов Клишаса о неуважении к власти в сети

15:31 В Смольном отложили снос печатных киосков

15:28 Глава Красносельского района пообещал лично проконтролировать уборку снега в субботу утром   1

14:57 СМИ: Госдума сердита на Клишаса и не спешит рассматривать его законопроекты   1

14:45 В Петербургской сбытовой компании сменился генеральный директор

14:26 Губернатор Магаданской области считает политические репрессии выдумкой   3

13:57 СК опроверг версию о связи ЧВК Вагнера с убийством трех россиян в ЦАР   7

13:56 Петербургский офис «Руси сидящей» получил около 800 обращений за 2018 год

13:41 «Объединенные демократы» зарегистрировали 1000 потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

13:37 В кабмине пообещали не запрещать дарить подарки врачам и учителям

13:29 В Чечне намерены помочь семьям пострадавших от магнитогорского взрыва

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.