Володин жалуется на дискриминацию России в ПАСЕ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин дал развернутое интервью агентству "Интерфакс", в котором, в частности, порассуждал о тиранических порядках в Парламентской ассамблее Совета Европы, которые не могут устраивать Россию. Так, депутат обратил внимание журналистов на то, что в Совете Европы регулярно ущемляются и попираются права и интересы российского народа. По его мнению, из-за фундаментальных противоречий и несовпадений уставов СЕ и ПАСЕ российская делегация де-факто лишена права голоса. Мириться с этим Кремль не намерен.

Если ПАСЕ, страны-участники приведут регламент в соответствие с Уставом СЕ, если они исключат норму, которая может быть отнесена лишь к диктаторским режимам, тогда можно будет говорить о том, что в Парламентской Ассамблее каждый имеет право голоса, может заявлять позицию на равных с другими участниками. — Вячеслав Володин

Если ничего не изменится, заявил политик, формально оставаться в ПАСЕ для его страны не имеет смысла.

Также Володина возмущает, что дискриминированные, с его точки зрения, участники ПАСЕ должны платить членский взнос наравне со всеми остальными.