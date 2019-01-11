Единороссы запускают два интерактивных экологических сервиса

Партия единороссов рассчитывает внедрить до апреля 2019 года два электронных сервиса, посвященных решению экологических проблем и носящих названия "Зеленая карта" и "Красная кнопка". Об этом свидетельствует информация на сайте петербургского отделения ЕР.

Анонс озвучил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Зеленая карта" представляет собой карту, по которой можно будет отслеживать рекультивацию мусорных полигонов и ход строительства очистных сооружений онлайн.

"Красная кнопка" будет, скорее, исполнять роль некоего безразмерного почтового ящика: сюда каждый гражданин сможет написать о тех экологических проблемах, которые ему хотелось бы видеть решенными в кратчайшие сроки. Сервис позволит отслеживать актуальный статус своей жалобы или заявки.

"Наши юристы будут заниматься этими вопросами: они сформируют запросы в надзорные ведомства. Мы упрощаем людям жизнь тем, что им не придется бегать за надзорными службами, мы берем это на себя, а они становятся нашими добровольными помощниками, сообщая нам о проблемах. Люди борются за свои права, и важно им в этом помогать", - приводятся слова Бурматова.