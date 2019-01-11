СМИ: Умнов покидает пост начальника городской полиции

Многолетний начальник ГУ МВД по Петербургу Сергей Умнов в ближайшее время оставит свою должность и, вероятно, станет заместителем министра внутренних дел, передает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на свой источник в главке.

Пресс-секретарь ведомства Вячеслав Степченко в коротком разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что его начальник в настоящий момент находится на рабочем месте, и дал понять, что не в его компетенции комментировать какие-либо назначения.

Умнов руководит городской полицией с марта 2012-го года.

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