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11 января, 20:53

Удальцов назвал многодневные зимние праздники частью геноцида

Пагубным явлением, отвлекающим от революции и победы над империализмом в лице "путинского режима", находит новогодние праздники координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. С его точки зрения, десять дней подряд - это непозволительно долгий срок для того, чтобы мириться с фактически остановившейся вокруг жизнью. Неординарной мыслью он поделился на YouTube-канале своего движения.

"Если честно, то эти праздники - элемент геноцида, ни в одной стране мира таких долгих праздников нет", - посетовал политик на впустую уходящее время, которое можно было использовать в том числе в целях борьбы за власть.

В свою очередь, правящая элита, констатировал Удальцов, тратит эти праздники если не более осмысленно, то по меньшей мере более для себя самой приятно и полезно.

Понятно, что власть от себя шагает, у них есть деньги, у них есть все, чтобы поехать в теплые страны, у них яхты, скейтборды... А наши работяги куда поедут на свои зарплаты? Летом хоть можно на свои огороды поехать - а зимой все дорого, за все берут немалую копейку 

Сергей Удальцов

Геноцид, таким образом, состоит, по мнению Удальцова еще и в том, что малоимущие выбирают единственный доступный им метод досуга, "традиционный зимний вид спорта - литрбол", и это ведет разве что к увеличению числа некрологов каждый январь.

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11 января, 23:40    
удальцов не открыл новую экзопланету - «праздники», да еще с поповским привкусом – настоящий опиум для народа, зомбирование мозгов  искусственным весельем, – это древний способ отвлечь «гладиаторскими играми» плебеев от внутренних проблем…. это пир во время чумы… нигде в мире нет такого тупого длительного безделья – чем хуже в стране тем больше веселья, причем путинская буржуазия и «ультрапатриоты» всех мастей, чинов и званий слиняла на запад и сорит долларами в казино, шикарных горнолыжных курортах - в странах, которых путинская пропаганда считает идеологическим противником и «врагами», а плебсу остается лишь жрать дурацкий салат оливье – по-русски, лакать паленый алкоголь и смотреть надоевшие рожи старперов артистов по тв…

11 января, 22:14   гундос  
ткнул это видео - так судя по тому как выглядит товарищ удальцов можно придти к выводу, что литробол в течении праздников практиковал как раз он сам, не суди людей по себе товарищ удальцов, нормальные люди в эти замечательные каникулы едут за город на природу и ходят на лыжах, а литробол практикуют вот такие сталинисты-неудачники как ты)

11 января, 22:08   гундос  
Нигде не работающему балаболу-бездельнику удальцову хорошо рассуждать о нужности-ненужности длинных праздников...как далеки они от народа...

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