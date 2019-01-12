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10:46

Медиалогия: ТОП fake news-2018 возглавила весть о признании однополого брака в России

Аналитики компании "Медиалогия" подвели итоги прошедшего года в категории самых популярных "фейковых" новостей и выявили свыше 20 тысяч инфоповодов, оказавшихся ложными. В целом, как показали результаты исследования, в 2018-м количество "липовых" вестей выросло на 33% по сравнению с 2017 годом.

Отмечается также, что СМИ стали критичнее относиться к подобного рода новостям, в связи с чем число изданий, осветивших ложные известия, сократилось, но незначительно - с 4 828 (в 2017) до 4 530 (в 2018).

В ТОП-3 самых популярных "фейк ньюс" в 2018 году вошли:

1. "В Москве признали однополый брак, заключенный россиянами в Дании": МФЦ, в котором двое мужчин якобы узаконили свой союз, известило, что никаких отметок в паспортах "супругов" не ставило, в связи с чем полиция составила на граждан акт о порче документа.

2. "Кокаин из Аргентины в Россию был доставлен на самолете Николая Патрушева": о причастности секретаря Совбеза Патрушева к громкому делу о контрабанде кокаина из Аргентины в РФ, поставляемому посредством дипломатических связей, сообщил у себя в ЖЖ экономист Максим Миронов, позднее ряд СМИ нашел "след" от правительственного борта, на котором чиновник мог прилетать в Южную Америку, в аэропорту страны. Версия, между тем, до конца не проработана и изучается следствием.

3. "Самый современный робот" из телерепортажей о форуме в Ярославле оказался человеком в костюме робота: организаторы молодежного форума, которые привлекли к участию в нем аниматора, после того, как новость приобрела негативную окраску, заявили, что они изначально не утверждали, что в мероприятии будет участвовать настоящий робот - якобы участники были заведомо предупреждены, что внутри "передового российского изобретения" скрывается человек.

Добавим также, ТОП "фейковых" новостей в 2017 году возглавило известие о трагической кончине известного оперного певца Дмитрия Хворостовского.

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10:46 Медиалогия: ТОП fake news-2018 возглавила весть о признании однополого брака в России

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