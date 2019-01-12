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11:33

Герман-младший приоткроет театральную завесу российскому кинозрителю

Режиссер Алексей Герман-младший намерен снять новый и на сей раз - документальный - фильм о закулисной жизни петербургских театров - как малых, так и больших, извещает "Российская газета".

Известно, что съемки пройдут не только в БДТ и Мариинском театре, но на камерных подмостках. Картина выйдет в коллаборации с "Ленфильмом" и компанией "Сага".

"Мы расскажем о том, что наряду с такими величинами, как Мариинка, МДТ Льва Додина, БДТ Андрея Могучего, Александринки Валерия Фокина есть огромное количество молодых театров, режиссеров, актеров", - рассказал Герман-младший, отметив, что театральный Петербург, по его ведению, до сих пор "витает" на просторах Серебряного века и по сей день, несмотря на прошедшие года, остается "единым организмом".

Режиссер поставил задачу снять документальную ленту, лишенную всяческого официоза, и поделиться историей, где судьба человека едина со сценой.

Последний свой фильм Герман-младший снимал тоже в Петербурге: кинокартина была посвящена отрезку из жизни писателя Сергея Довлатова.

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