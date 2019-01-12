ГАТИ оштрафовала нерадивых уборщиков снега на 3 млн рублей

Постфактум проверки городских улиц и крыш домой, проведенной минувшим днем, 11 января, государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вынесла 30 постановлений о привлечении к административной ответственности ряда петербургских компаний ввиду полного пренебрежения ими требований, предусмотренных законом в части уборки от снега и наледи территорий, а также фасадов и кровель нежилых зданий. Совокупная сумма штрафов составила 3 млн рублей. Компании не справились с поставленными задачами повсеместно - во всех районах города.

Напомним, ранее петербуржцы раскритиковали коммунальщиков за игнорирование очистки улиц Северной столицы от наледи и снежных залежей. С крыш многих домов по сей день грозно свисают опасные сосульки.