СМИ: До конца марта продукты питания подорожают на 8 процентов

Россию с большой долей вероятности ожидает резкий скачок цен на продовольствие, предрек исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продуктов "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков в беседе с "Эхом Москвы". До конца первого квартала 2019-го года ожидается, что цены "скакнут" на 8 процентов вверх. Эта цифра, по словам эксперта, приблизительная, но рост в той или иной степени гарантирован точно. Наиболее заметно подорожание продуктов должно проявить себя в феврале и марте.

Неизбежная тенденция, как говорит Востриков, связана главным образом с повышением налога на добавочную стоимость, вступившим в силу с 1 января.

Отметим, что, согласно официальной статистике, в ушедшем 2018-м году значительнее всего из продовольственной корзины россиянина подорожали сахарный песок и куриные яйца, причем резкий рост цен на эти товары дал о себе знать в течение двух последних месяцев года.

В августе 2018-го президент Владимир Путин практически одновременно одобрил два непопулярных законопроекта, разработанных кабинетом министров - о повышении пенсионного возраста и о повышении ставки НДС с 18 до 20 процентов.