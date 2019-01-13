Бондаренко недоволен качеством уборки снега в центре

Вице-губернатор Николай Бондаренко накануне, 12 января, объехал Центральный, Адмиралтейский, Выборгский и Калининский районы с целью удостовериться воочию в том, насколько тщательно коммунальные службы справляются с метелью и, как следствие, снежными завалами. Как сообщает официальный сайт Смольный, качество уборки в целом далеко от идеального.

Меньше всего добрых слов у чиновника нашлось для ситуации в Центральном районе. Несмотря на то, что основные, "парадные" улицы и проспекты очищаются хорошо, Бондаренко попенял на снежные завалы в переулках и на тротуарах дорог второстепенного значения, а также опасное состояние кровель домов. В этом смысле, подчеркнул вице-губернатор, гораздо лучше обстоят дела в соседнем, Адмиралтейском районе.

Что касается севера города - Выборгского и Калининского районов, то качество очистки этой территории от льда и снега Бондаренко оценил на "троечку".

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