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15:15

Симоньян присоединилась к критикам закона о неуважении к власти

Резонансный законопроект, призванный наказывать граждан за "неуважение" к власти и рассматриваемый в настоящее время депутатами Государственной думы, неожиданно стал объектом критической оценки главного редактора государственного "экспортного" канала Russia Today Маргариты Симоньян. Ее смущает то, что в документе заложена некая сословность и как следствие - изначальная несправедливость, о чем она написала в собственном Telegram-канале.

Объясните мне, почему оскорблять власти нельзя, а остальных можно? Многодетную мамочку можно, ветерана, инвалида, героя России — всех можно. А замглавы департамента по надзору над исполнением хрен знает чего хрен знает где — нельзя.

Маргарита Симоньян

Называя законодательную инициативу откровенным "бредом", тем не менее, женщина не скрывает того, что порой испытывает желание "сдирать" с подлинно оскорбляющих кого-либо некие суммы с тем, чтобы переводить их малоимущим.

Напомним, скандально известный сенатор Андрей Клишас приготовил для россиян подарок в виде наказания различной степени строгости за распространение "заведомо клеветнических сведений" в интернете и "неуважение к государству" там же. Последняя оплошность, согласно его законопроекту, безотлагательно требует помещения граждан под административный арест сроком до полумесяца.

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