В центре Петербурга задержали участников "Бессрочного протеста"

Не успев развернуть плакаты и атрибутику, на набережной Обводного канала были задержаны активисты движения "Бессрочный протест", сообщает Telegram-канал движения. Называются имена Сергея Беляева, Романа Самойлова, персона модератора Telegram- канала "Объектив реалий" и еще несколько человек.

По словам сотрудников МВД, на которые ссылаются активисты, о причинах задержания им согласились рассказать не раньше, чем по прибытии в отдел полиции.

"Бессрочный протест" – инициатива, набравшая популярность после антиправительственной акции "Дожить до пенсии" 9 сентября 2018 года, организованной Алексеем Навальным. Она заключается в ежедневном проведении различных протестных акций. "Бессрочники" выступают за парламентскую республику и люстрацию представителей всех ветвей действующей власти.