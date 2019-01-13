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17:04

В центре Петербурга задержали участников "Бессрочного протеста"

Не успев развернуть плакаты и атрибутику, на набережной Обводного канала были задержаны активисты движения "Бессрочный протест", сообщает Telegram-канал движения. Называются имена Сергея Беляева, Романа Самойлова, персона модератора Telegram- канала "Объектив реалий" и еще несколько человек.

По словам сотрудников МВД, на которые ссылаются активисты, о причинах задержания им согласились рассказать не раньше, чем по прибытии в отдел полиции.

"Бессрочный протест" – инициатива, набравшая популярность после антиправительственной акции "Дожить до пенсии" 9 сентября 2018 года, организованной Алексеем Навальным. Она заключается в ежедневном проведении различных протестных акций. "Бессрочники" выступают за парламентскую республику и люстрацию представителей всех ветвей действующей власти. 

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19:39   Едро-благодетель   ПЖиВ
18:14 не надо так во славу ЕР работать, петушок, анально, чтобы в подштаниках делалось насрально. Берегите голубок себя.

19:38    
18:29 "Товарищ" болен.

18:29    
18-14
Товарищ, кто назначил Вас определять, что такое дерьмо? Ведь возможно, что и Вас кто-либо относит к этой субстанции?

18:14    
17-16
Дерьмо надо убирать с дороги. Превентивно. В следующий раз надо не дать выйти из дома, чтобы на улице не воняло насральниками. Давить, давить и давить до полного уничтожения ! Опротивели продажные бездельники.

17:15    
За что забрали ребят?  Боятся их, что ли?
Определённо, действующей власти нужны общественные контролёры. Ведь очевидно, что некоторым чинушам место в мусорном бачке, а не в кресле.

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