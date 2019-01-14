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10:27

Левада-центр: Большинство россиян желает отставки правительства

Результаты декабрьского опроса, проведенного социологической организацией "Левада-центр", первым обнародовало агентство "Интерфакс", и эти данные показывают, что 53 процента опрошенных респондентов в той или иной форме выступают за отставку действующего кабинета министров.

Абсолютно лишены придирок и претензий к правительству всего 7 процентов опрошенных. Оставшаяся часть - 40 процентов - склонны властный орган поддерживать.

Причины, по которым граждане не удовлетворены работой исполнительной власти, так или иначе связаны с экономикой и социальной политикой: в ряду причин выделяются рост цен, невозможность найти работу, неэффективность чиновников в борьбе с кризисом, а также их невнимание к проблемам малоимущих и обездоленных.

Эти данные были зафиксированы в ходе интервьюирования 1600 совершеннолетних россиян в период с 13 по 19 декабря. Исследование проводилось в 52-х регионах страны.

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18:54    
18:19 Кто же их поставил?

18:19    
И.В.Сталин никого лично не репрессировал и В.В.Путин своё дело знает, а все безобразия в стране - происходили и происходят по вине ниже стоящих чиновников...

13:38    
13-11
Всем на людей наплевать.
Даже малоуважаемый ЗАК.сру даёт рекламу про " мышцИ ".

13:34   Едро-благодетель   ПЖиВ
13:06 это Манька-Изя, моя супруженция 12:55 , как хлебнёт сивухи аульной. Так за всеми волочится, спасу нет. Вынужден из за проблем финансовых, её устроить к Колику помощником и любовницей. Весь солидол из дому перетаскала. Скоро её и мазать нечем будет. Мылить придётся.

13:11    
Слава Путину! Слава повышению цен и пенсионного возраста! Слава развалу экономики, социальной сферы и политики! Слава силовикам!

13:06   Дед Иван   РУСЬ
12:55, читая комментарии, наткнулся на то, что ты находишься на службе у этого Изи пархатого. Являешься его помощником и женой за приличный оклад. Дед не ничего против не имеет митер икс, зашифрованный. Трудись и дальше, там же! То что эти комментарии были, это точно. Дед не врёт, в отличии от вас троллей Иуденниковых!

12:55    
Не надо косить под русского "ивана" и присваивать себе титул "дед". Ты давно расшифрован и являешься племянничком Изей пархатого паскудника кролика, находишься на его содержании. И не надо тебе, жиду, переживать за русский народ, переживай за своих обрезанных.

12:40   Дед Иван   РУСЬ
Путина разжаловать черепки ловить и щук! Медведева в погорелый театр клоуном! От обеих не только нет толку, но и один вред государству Русскому и Народу!

10:47    
47% поддержки правительства-это супер хорошо для Медведева, так как ВО ВСЕХ странах мира процент поддержки исполнительной власти ниже, чем у российской! Обычно у них 25-40% одобрения...

10:46    
Димона - юристом на Тамбовский бекон.Будет компот варить.

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