Левада-центр: Большинство россиян желает отставки правительства

Результаты декабрьского опроса, проведенного социологической организацией "Левада-центр", первым обнародовало агентство "Интерфакс", и эти данные показывают, что 53 процента опрошенных респондентов в той или иной форме выступают за отставку действующего кабинета министров.

Абсолютно лишены придирок и претензий к правительству всего 7 процентов опрошенных. Оставшаяся часть - 40 процентов - склонны властный орган поддерживать.

Причины, по которым граждане не удовлетворены работой исполнительной власти, так или иначе связаны с экономикой и социальной политикой: в ряду причин выделяются рост цен, невозможность найти работу, неэффективность чиновников в борьбе с кризисом, а также их невнимание к проблемам малоимущих и обездоленных.

Эти данные были зафиксированы в ходе интервьюирования 1600 совершеннолетних россиян в период с 13 по 19 декабря. Исследование проводилось в 52-х регионах страны.