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11:56

Варламов объяснил читателям, чем Россия отличается от Канады

Побывав в Канаде, которую часто географически и климатически сопоставляют с Россией, самый читаемый блогер в ЖЖ Илья Варламов установил главное на сегодняшний день, по его мнению, различие между двумя странами. Состоит оно, как гласит его пост, не в разности экономических потенциалов и не в объеме ВВП, а в качестве зимней уборки улиц.

Автору бросилось в глаза то, что при борьбе с гололедицей и снежными завалами на североамериканском континенте реагенты и химикаты применяют, соблюдая меру. Кроме того, на улицах не встретить откровенно грязного снега: по признанию Варламова, он прошел пешком более 50 километров, и после этого его кроссовки остались чистыми.

Вывод из своего путешествия и сопоставления "двух зим" блогер делает философский.

"Если кто-то вам будет рассказывать, что у нас климат не тот или менталитет другой, – сразу бейте его палкой по лбу. Единственная проблема русского менталитета в том, что мы дали себя убедить, что жить в грязи это неизбежность, и ничего с этим нельзя поделать. Мы слишком толерантны к мудакам", - резюмировал Варламов.

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17:46   Антиедрист   РФ
Если следовать советам Варламова?Мы бы давно забили палкам Матву,Красные Трусы. Особенно, после смерти Вани Завьялова, а затем и наставили желваков Саляму Алейкумовичу Полтавченко. Теперь кто из едро на очереди? Беглов, что ли?

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