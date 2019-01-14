18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:20

Петербургских антимонопольщиков беспокоит рост цен на бензин

Петербургское УФАС сообщило на своем сайте о том, что в настоящее время изучает рынок бензина. Уже сейчас, утверждают в ведомстве, вызывает вопросы заметный скачок цен на автомобильное топливо по сравнению с показателями месячной давности: за этот временной промежуток в среднем бензин на автозаправочных станциях подорожал на 50 копеек.

В своем сообщении антимонопольщики намекают на то, что данная ситуация по вполне конкретной причине выглядит не очень правильно.

"У петербуржцев есть возможность свободно принимать решение о том, где заправлять автомобиль: если на одной заправке происходит рост цен, то автомобилист может заправиться на другой АЗС. Вызывает тревогу отток клиентов от независимых операторов", - говорится в заявлении.

Тревога обусловлена тем, что нефтяные компании, чья продукция реализуется на АЗС, делится на два типа: так называемые вертикально интегрированные компании и компании независимые. Отток клиентов от последних антимонопольщики связывают с тем, что первые продают бензин дешевле, что сильно меняет расстановку сил на рынке. Более того, прогноз специалистов показывает, что этот отток в наступившем 2019-м году увеличится.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:57    
Или социализм при котором 66-й бензин стоил 6 копеек(!!!!) за литр  или рост цен на бензин в капиталистической России до европейского уровня! Таковы законы рыночной экономики! Другого не дано!

12:50   Михаил Блевонтьев  
На каждое беспокойство найдется колбаска Сечина!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

19:17 Эдуард Батанов вернется в Смольный из правительства Калининградской области

18:57 При взрыве газа в Ростовской области погиб ребенок

18:25 Президентскую библиотеку имени Ельцина возглавил Илья Быковников

17:59 Мэр Гданьска скончался в больнице после покушения

17:50 Член ОНК и «Медиазона» выиграли суд у петербургских полицейских

17:28 Депутаты пожаловались на Беглова прокурору Петербурга   2

17:18 «Одиночники» и «жалобщики»: центр Петербурга закрывают для протестов   1

16:56 Десять квартир залило кипятком из-за прорыва трубы на Шуваловском проспекте

16:22 Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст не поддержали законы о фейках и неуважении к власти в интернете

16:08 Вывоз снега из пяти районов Петербурга обойдется в 24,9 млн рублей

15:50 Просветительский центр "Мемориал" заподозрили в деятельности иноагента   7

15:17 КСП проверяет Бюро судебно-медицинской экспертизы

14:58 Экс-главу местной администрации МО Купчино задержали по подозрению в изнасиловании   5

14:30 Штаб Навального начал продажу "антикоррупционных кошельков"   3

14:16 "Коммунист России" написал на Дмитрия Быкова заявление в СК   6

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.