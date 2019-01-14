"Коммунист России" написал на Дмитрия Быкова заявление в СК

Выступление писателя и публициста Дмитрия Быкова в петербургской гостинице "Гельвеция" на тему Второй мировой войны столь сильно возмутило члена партии "Коммунисты России" из Красноярска Дмитрия Моисеенко, что он через интернет-приемную попросил сотрудников Следственного комитета проверить речь оратора на соответствие закону. О своем поступке коммунист сообщил на персональной странице в Facebook.

"Слишком сильно меня задела его непорядочность. Назвать Гитлера освободителем России, ВОВ -гражданской войной 40-х и т. п. - уже совсем переполнило мою чашу терпения", - объяснил Моисеенко свое поведение.

Активист, полагающий, что Быков нарушил уголовную статью о реабилитации нацизма, призвал всех, кто прочел его пост, поддержать начинание и "завалить" публициста заявлениями в правоохранительные органы.