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14:16

"Коммунист России" написал на Дмитрия Быкова заявление в СК

Выступление писателя и публициста Дмитрия Быкова в петербургской гостинице "Гельвеция" на тему Второй мировой войны столь сильно возмутило члена партии "Коммунисты России" из Красноярска Дмитрия Моисеенко, что он через интернет-приемную попросил сотрудников Следственного комитета проверить речь оратора на соответствие закону. О своем поступке коммунист сообщил на персональной странице в Facebook.

"Слишком сильно меня задела его непорядочность. Назвать Гитлера освободителем России, ВОВ  -гражданской войной 40-х и т. п. - уже совсем переполнило мою чашу терпения", - объяснил Моисеенко свое поведение.

Активист, полагающий, что Быков нарушил уголовную статью о реабилитации нацизма, призвал всех, кто прочел его пост, поддержать начинание и "завалить" публициста заявлениями в правоохранительные органы.

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18:56    
Быкова на нары или депортировать на родину предков-Израиль!

18:31    
коммуняки как были доносчиками, стукачами и двурушниками при сталине и позже, в ссср, так и остались - самая мерзская компашка... просрали весь свой коммуняцкий режим, а здесь под путиным прогибаются он о них ноги вытирает... в ссср пропагандировали воинствующий атеизм, громили церкви, а сейчас фарисейски крестятся на показных молебнах...

18:31   Берендей-Беренбаум  
14:28 Ты это своему работодателю-"русофилу", Жене Пригожину, расскажи, ублюдок вонючий.
Вообще, центру Визенталя пора бы обратить внимание на этот источник диффамаций и ненависти.

15:11   Игорь  
Минкин напишет про Гитлера,
Быков напишет про Власова,
Сходными, видно, палитрами
Где очень много красного.
Минкин готов был евреями
Жертвовать, лишь бы выбили
Красных всех, с их идеями.
Смысл видел в их погибели.
У Быкова есть вопросы:
Самойлов и Слуцкий – как же?
Не видели дальше носа?
Стреляли с позиций вражьих?
А стала бы в мире лучше
Без позднего Пастернака?
Тяжелый, как видим, случай.
Нелегкий вопрос, однако…

14:55    
Действительно какой-то бред. Если назвал освободителем, то - от кого, и где результат?

14:28    
Жидяру Быкова-этого ярого антисоветчика и русофоба за такие суждения бы в фашистский концлагерь, да в газовую камеру! Нового в этом ничего нет, так как одни евреи кровь проливали за Советскую власть, за Сталина, а другие за фашистов воевали десятками тысяч, и в СД служили, и в СС... Доблестная Красная Армия только в плен взяла в 1945 г. почти 15 тысяч этнических евреев-фашистов(смотри в поисковике список численности всех пленённых солдат и офицеров Красной Армией)...

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