Штаб Навального начал продажу "антикоррупционных кошельков"

Команда Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным, разработала новые аксессуары, о чем говорится на сайте агентства PRonline. Линейку сувениров пополнили водоотталкивающие кошельки со ставшим одним из символом ФБК изображением желтой утки, а также обложки для паспорта, украшенные изображениями берез.

"Все деньги с покупок будут потрачены на строительство Прекрасной России Будущего. Покупая футболки, кошельки и обложки, вы помогаете штабам по всей стране проводить расследования и бороться с жуликами и заодно приобретаете красивые вещи", - приводится комментарий политика Алексея Навального.

Желтая "уточка" стала одним из символом политических "антикоррупционных" протестов в России в феврале 2017 года, когда ФБК выпустил расследование под названием "Он вам не Димон", посвященное владениям и богатствам премьер-министра Дмитрия Медведева.

Фотография: PRonline

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