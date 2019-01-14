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14:30

Штаб Навального начал продажу "антикоррупционных кошельков"

Команда Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным, разработала новые аксессуары, о чем говорится на сайте агентства PRonline. Линейку сувениров пополнили водоотталкивающие кошельки со ставшим одним из символом ФБК изображением желтой утки, а также обложки для паспорта, украшенные изображениями берез.

"Все деньги с покупок будут потрачены на строительство Прекрасной России Будущего. Покупая футболки, кошельки и обложки, вы помогаете штабам по всей стране проводить расследования и бороться с жуликами и заодно приобретаете красивые вещи", - приводится комментарий политика Алексея Навального.

Желтая "уточка" стала одним из символом политических "антикоррупционных" протестов в России в феврале 2017 года, когда ФБК выпустил расследование под названием "Он вам не Димон", посвященное владениям и богатствам премьер-министра Дмитрия Медведева.

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Фотография: PRonline



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:15   Едро-благодетель   ПЖиВ
18:42 петушок наш умеет гавкать и кукарекать ещё. Молодец Приходи солидолом намажу и утешу. Как гавкнешь, быстрей в конуру. Жалко как каменюкой перепадёт покорной и услужливой болонке. Лай из подворотни. За забор не выбегай

18:42   Едро-благодетель ПЖиВ  
-Гав-гав... респект...гав....фбк...гав-гав...мразь-мразь-мразь...гав !
-Молодец, Тузик! К ноге, вот тебе косточка, заслужил ! Солидольчик не дам, самому нужен - иду на приём к кролику.

17:30   Антиедрист   РФ
Респект Навальному и его ФБК! Выводят коррупционеров и прочую мразь на чистую воду!

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