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14:58

Экс-главу местной администрации МО Купчино задержали по подозрению в изнасиловании

Бывшего главу местной администрации муниципалитета Купчино Станислава Татаренко задержали по подозрению в сексуальном насилии, пишет издание "Фонтанка".

45-летняя женщина, находящаяся в Мариинской больнице, рассказала силовикам о том, что мужчина, с которым она плохо знакома, как пишет "Фонтанка", издевался над ней более суток. Пострадавшая получила множественные травмы. Женщина описала внешность злоумышленника.

Татаренко по приметам задержали в поселке Токсово, на территории которого ему принадлежит дачный участок.

Ранее он уже имел проблемы с законом: в 2015-м году он был уволен из МО Купчино, против него было возбуждено дело о халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда Станислав Татаренко был отправлен под домашний арест.

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15:58    
15-56
Клевета. Совсем не много. А раз бегают, значит довольны.

15:56    
Кого следующего задержат? Главу Купчино  - Черепанова, у него изнасилованных по принуждению много бегает..

15:41    
15-21
Жестокая глупышка. Вот когда будет тебе 45 - поймёшь, кто потерпевший.

15:21    
Ну да, и из чистой жалости кастрировать большими портновскими ножницами.

15:07    
45 - летняя ?!  Да его пожалеть надо.

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