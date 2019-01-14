Экс-главу местной администрации МО Купчино задержали по подозрению в изнасиловании

Бывшего главу местной администрации муниципалитета Купчино Станислава Татаренко задержали по подозрению в сексуальном насилии, пишет издание "Фонтанка".

45-летняя женщина, находящаяся в Мариинской больнице, рассказала силовикам о том, что мужчина, с которым она плохо знакома, как пишет "Фонтанка", издевался над ней более суток. Пострадавшая получила множественные травмы. Женщина описала внешность злоумышленника.

Татаренко по приметам задержали в поселке Токсово, на территории которого ему принадлежит дачный участок.

Ранее он уже имел проблемы с законом: в 2015-м году он был уволен из МО Купчино, против него было возбуждено дело о халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда Станислав Татаренко был отправлен под домашний арест.