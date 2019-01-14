Просветительский центр "Мемориал" заподозрили в деятельности иноагента

Министерство юстиции проводит внеплановую проверку научно-информационного и просветительского центра «Мемориал».

Проверка проводится с 14 января, о чем «Мемориал» узнал из письма управления Минюста по Москве 19 декабря 2018 года. В письме было сказано, что проверка проводится с «целью проверки информации, полученной от государственного органа».

Из документов Минюста следует, что предметом проверки стало «осуществление организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

В 2016 году Минюст признал иноагентом «Международный Мемориал», в структуру которого входит просветительский центр «Мемориал». Организация пыталась оспорить решение, но безуспешно.