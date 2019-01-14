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15:50

Просветительский центр "Мемориал" заподозрили в деятельности иноагента

Министерство юстиции проводит внеплановую проверку научно-информационного и просветительского центра «Мемориал».

Проверка проводится с 14 января, о чем «Мемориал» узнал из письма управления Минюста по Москве 19 декабря 2018 года. В письме было сказано, что проверка проводится с «целью проверки информации, полученной от государственного органа».

Из документов Минюста следует, что предметом проверки стало «осуществление организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

В 2016 году Минюст признал иноагентом «Международный Мемориал», в структуру которого входит просветительский центр «Мемориал». Организация пыталась оспорить решение, но безуспешно.

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18:50    
18:21. Сейчас Россия в жёстком противостоянии с Западом, включая информационное, потому пропагандистская работа Брилёва, Соловьёва, Захаровой и др. очень важна, нужна и направлена на защиту интересов России, как в годы ВОВ того же Левитана, а "Мемориал" изнутри тотально крушит единство российского народа, клевещет на его историю, делая всё для полного уничтожения России!

18:21    
16:14 - путинские "иноагенты" - везде - в том числе и во власти, и в путинском пропагандистском аппарате... это и брилев-"англичанин", соловьев (шапиро) - итальянский резидент и прочие, имеющие вид на жительство в европе-америке и даже гражданство этих стран - только в госдуме их 7 человек...  им выходит можно?.. там же у них замки , яхты, детишки-жены - их обижать кишка тонка?... а ведь они наверняка "завербованы" и сливают информацию за лояльность... а, сам пути- агент штази... "бывших" ведь "не бывает" - он сам так любит подчеркивать...

18:05    
17:03, Мемориал информирует граждан о репрессиях, которые имели место в нашей стране в течение длительного периода времени. От репрессий пострадали миллионы граждан (о точной цифре ведутся споры), руководящих работников, ученых рабочих, колхозников, сотрудников НКВД, осуществлявших репрессии, лиц, руководящих репрессиями (напр. Ежов, Ягода),  обвинявших в суде "врагов народа" в преступлениях (Нарком юстиции КрыленкоВыступавший обвинителем на главных политических процессах, среди которых знаменитые «Шахтинское дело» (1928), процесс «Промпартии» (1930), «Процесс Союзного Бюро Меньшевиков» (1931), «Дело Главтопа», «Дело польских ксендзов» и т. д., был сам расстрелян в 38-м году как враг народа). Знание об этом заставляет принимать меры для того, чтобы не повторились эти мрачные события. В этом и заключается сущность деятельности "Мемориала", высоко, кстати говоря, оцененную Президентом РФ.

17:03    
16-46
Чтобы в дальнейшем знать, на какую защиту мне можно надеяться, дайте, пожалуйста, конкретный пример.

16:46    
16:14, Как Вы понимаете, и у параноиков бывают враги, но, поверьте, не в этом случае. Задача этой организации, в том числе, в том, чтобы Вас незаконно не обидели, а обидчик обычно приходит внезапно, когда Вы его совершенно не ожидаете.

16:14    
Это не просветительский, а русофобский подрывной центр по уничтожению России в интересах Запада! Закрыть надо к чёртовой матери этот прозападный "мемориал" со всей его сетью национал-предателей!

15:56    
"... А сало русское едят".

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