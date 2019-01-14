Президентскую библиотеку имени Ельцина возглавил Илья Быковников

Гендиректором Президентской библиотеки имени Ельцина стал Илья Быковников, сообщили представители библиотеки.

На новую должность Быковников назначен приказом управляющего делами президента с 19 декабря. Его последнее место работы – ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» управления делами президента. Там с апреля 2018 года Быковников работал финансовым директором.

В последние пять лет Быковников совмещал деятельность в сфере образования и науки с практической деятельностью на управленческих позициях в коммерческих и некоммерческих организациях. Он был доцентом кафедры в МИФИ, возглавлял кафедру «Управление» в ИПК госслужбы, работал также в РАНХиГС. С ноября 2017 года до апреля 2018 года работал советником по экономике и финансам в Президентской библиотеке.