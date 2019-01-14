К Дудю и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

В Мещанский суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства, поданный к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, передает RNS со ссылкой на представителя суда.

Истец – Бестаева А. А. – требует с обоих ответчиков в сумме 100 млн рублей – по 50 млн с каждого. Женщина также требует опровергнуть сведения, распространенные в интервью Ивлеевой Дудю от 21 августа. О каких именно сведениях идет речь, не уточняется.

Иск к Дудю и Ивлеевой был зарегистрирован в конце декабря. Представитель суда уточнила, что он оставлен без движения.

Представитель Ивлеевой сообщил, что не получал искового заявления, но будет следить за ситуацией. Интервью, выпущенное в конце августа, получило заголовок «вДудь – Ивлеева. Интервью про Элджея, секс и пластику».