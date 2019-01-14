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14 января, 20:34

Беглов призвал Смольный к переменам и кадровым изменениям

Врио губернатора Александр Беглов на совещании с членами правительства Петербурга заявил, что городская администрация должна быть динамичной, готовой к переменам и связал успешную работу с кадровыми и структурными изменениями, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что цель работы Смольного – сделать Петербург «городом, обращенным в будущее». Он призвал «наладить коммуникации» с жителями города, гражданским и экспертным обществом, а также призвал «возвращаться» в город представителей бизнеса, экспертов, управленцев и людей творческих специальностей.

«Кадровые» изменения в Смольном идут полным ходом. Недавно петербургское правительство покинули вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Мокрецов. Ожидается отставка Константина Серова, Александра Говорунова и Владимира Кириллова. Из Калининградской области в Петербург на работу в Смольный перейдет Эдуард Батанов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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2:28    
Что значит сделать Петербург городом, обращенным в будущее?
Вы нас этим своим будущим уже сто лет кормите: сначала коммуняки, а теперь коммуняки, перекрасившиеся в буржуев.
Мы только и слышим от вас: к 20-му году мы догоним Португалию, к 18-му году у нас будет 20 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Но единственное, что мы дождались от вас - это ваши раздувшиеся до размера Монблана бумажники и ваши воровские лапы с 40 швейцарскими часами на каждой конечности.
Идите нахер со своим Петербургом, обращенным в будущее!

14 января, 22:59    
опять шваль подбираем

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