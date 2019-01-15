Невзорова не устраивает качество святых на петербургских биллбордах

Известный своим более чем критическим отношением к Русской православной церкви, публицист Александр Невзоров, объезжая город, посетовал на засилье баннеров, которые прославляют отнюдь, с его точки зрения, не самых достойных представителей этого религиозного течения. В качестве одного из антипримеров в своем Instagram мэтр отечественного телевидения привел христианского святого Спиридона Тримифунтского.

Дяденька прославился тем, что зверски, садистски убил беременную женщину и ее нерожденного ребенка. Спиридону показалось, что дама была не слишком благочестива, и при помощи заклинаний он удерживал плод во чреве до тех пор, пока роженица и плод не умерли вместе. Все остальные биллборды - примерно такого же качества. — Александр Невзоров

По словам публициста, чиновники, вероятнее всего, просто не понимают, кого именно они добровольно или по принуждению рекламируют.