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9:24

Невзорова не устраивает качество святых на петербургских биллбордах

Известный своим более чем критическим отношением к Русской православной церкви, публицист Александр Невзоров, объезжая город, посетовал на засилье баннеров, которые прославляют отнюдь, с его точки зрения, не самых достойных представителей этого религиозного течения. В качестве одного из антипримеров в своем Instagram мэтр отечественного телевидения привел христианского святого Спиридона Тримифунтского.

Дяденька прославился тем, что зверски, садистски убил беременную женщину и ее нерожденного ребенка. Спиридону показалось, что дама была не слишком благочестива, и при помощи заклинаний он удерживал плод во чреве до тех пор, пока роженица и плод не умерли вместе. Все остальные биллборды - примерно такого же качества.

Александр Невзоров

По словам публициста, чиновники, вероятнее всего, просто не понимают, кого именно они добровольно или по принуждению рекламируют.

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