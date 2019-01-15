Шлосберг: Российское государство сознательно воспроизводит бедность

Последний выпуск авторской программы на YouTube-канале "Гражданин TV" лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг всецело посвятил отечественной бедности. Символом часового эфира он сделал новую упаковку для куриных яиц, поступившую в продажу: теперь в продовольственных магазинах можно приобрести не только десяток яиц, но и девять штук в одной коробке - что характерно, по той же цене. Говорит это, по мнению демократа, о все более усугубляющейся бедности населения, и важнее этой проблемы, убежден он, в России сейчас нет ничего. При этом политика, приносящая подобные последствия, по-своему рациональна и осмысленна.

Конечно, российское государство сознательно воспроизводит бедность, потому что бедные люди беззащитны. Если бедный человек получает где-то маленькую зарплату, он больше всего боится ее потерять, а платит ее озверевшее от наглости государство. В этом смысле власть хочет сделать из бедных людей свою опору. — Лев Шлосберг

Однако, отмечает политик, добиться этого не всегда легко и проблема эта стоит перед Кремлем достаточно остро. Состоит она в недостаточном легковерии людей и недостаточной подверженности их базовым пропагандистским тезисам.

"Не все бедные люди готовы верить безумному зомбоящику, и здесь уже происходит раскол на людей с критичным взглядом на вещи и людей, которые смирились и сломались. Я не могу сказать, кого сейчас среди бедных больше", - отметил Шлосберг.

С горькой иронией политик упомянул радость спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко от того, что МРОТ вырос на сто с небольшим рублей. "Яблочник" аккуратно заметил, что стоимость маникюра на одном ногте Матвиенко существенно превышает размер этой прибавки.

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