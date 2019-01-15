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9:52

Шлосберг: Российское государство сознательно воспроизводит бедность

Последний выпуск авторской программы на YouTube-канале "Гражданин TV" лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг всецело посвятил отечественной бедности. Символом часового эфира он сделал новую упаковку для куриных яиц, поступившую в продажу: теперь в продовольственных магазинах можно приобрести не только десяток яиц, но и девять штук в одной коробке - что характерно, по той же цене. Говорит это, по мнению демократа, о все более усугубляющейся бедности населения, и важнее этой проблемы, убежден он, в России сейчас нет ничего. При этом политика, приносящая подобные последствия, по-своему рациональна и осмысленна.

Конечно, российское государство сознательно воспроизводит бедность, потому что бедные люди беззащитны. Если бедный человек получает где-то маленькую зарплату, он больше всего боится ее потерять, а платит ее озверевшее от наглости государство. В этом смысле власть хочет сделать из бедных людей свою опору.  

Лев Шлосберг

Однако, отмечает политик, добиться этого не всегда легко и проблема эта стоит перед Кремлем достаточно остро. Состоит она в недостаточном легковерии людей и недостаточной подверженности их базовым пропагандистским тезисам.

"Не все бедные люди готовы верить безумному зомбоящику, и здесь уже происходит раскол на людей с критичным взглядом на вещи и людей, которые смирились и сломались. Я не могу сказать, кого сейчас среди бедных больше", - отметил Шлосберг.

С горькой иронией политик упомянул радость спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко от того, что МРОТ вырос на сто с небольшим рублей. "Яблочник" аккуратно заметил, что стоимость маникюра на одном ногте Матвиенко существенно превышает размер этой прибавки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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10:35    
Россиянам надо лучше и больше работать, тогда и жить будут лучше! В той же Псковской области все деревни опустели, так как местные жители не хотят на фермах и в поле работать, а рванули в Питер и Москву...Да и надо помнить, что производительность труда в России в 3-5 раз МЕНЬШЕ(!!!) чем в развитых странах! То есть ходят россияне в массе своей на работу и только хреном груши околачивают вместо работы, а ещё раздутые штаты итд. итп.

10:34    
Господа, не путайте понятие "государство" (население, территория, недра и т.д0 с понятием "власть".
Это власть обустраивает Россию, как описано в романе  Войновича "Москва- 2042".
Времени немного, поэтому и обнищание народа надо ускорить.

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