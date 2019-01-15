Путин пользуется наличными деньгами не чаще двух раз в год

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, что его начальник Владимир Путин крайне редко имеет дело с рублевыми купюрами, предпочитая, очевидно, безналичный расчет.

"Такое случается один-два раза в году, когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться", - привел подробности чиновник.

Свои официальную зарплату и пенсию Путин из патриотических соображений традиционно жертвует банку "Россия", ставшему, по мнению президента, несправедливой жертвой американских санкций после присоединения Крыма. Практика взяла свое начало в 2014-м году.

"Тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка", - подчеркнул Песков.

На вопрос, сколько составляет пенсия российского лидера в рублях, Песков ответить не смог.