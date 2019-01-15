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12:23

Четырбок и Абраменко хотят сделать более строгим наказание для живодеров

Петербургские депутаты разработали законопроект, согласно которому необходимо внести коррективы в статью о живодерстве Уголовного кодекса, передает "Парламентская газета". Среди авторов документа, считающих необходимым снизить возрастной порог для привлечения к ответственности с 16-ти до 14-ти лет за издевательство над животными, фигурируют депутат ЗакСа Денис Четырбок и глава МО Красненькая речка Александр Абраменко.

По солидарному мнению инициаторов законопроекта, общественная потребность в нем объективно назрела давно: распространенной практикой среди тинейджеров стало мучать животных и размещать видеозаписи с мучениями в интернете, а безнаказанность, в свою очередь, порождает еще большую жестокость.

"В большинстве случаев зверушка отделывается небольшим испугом, но бывает и по-другому, когда жестокость человека доводит животное до гибели. Пускать на самотёк такие ситуации нельзя. Жестокое обращение с животными в детстве может стать причиной более серьёзных проблем в будущем", - полагает Четырбок.

Инициатива встретила одобрение у членов комиссии ЗакСа по законодательству. У нее есть все шансы в ближайшее время отправиться на рассмотрение в Государственную думу.

"Это не спасет всех животных и издевательства полностью не прекратятся, но многие задумываются о последствиях. Прежде чем законопроект был направлен депутатам Законодательного собрания, проводились интернет-опросы. Они показали, что примерно 90% поддерживают данную инициативу", - рассказал ЗАКС.Ру Александр Абраменко.



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14:30    
Перестаньте мучать животное и отпустите Абраменко! Денис, будь человеком!

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