Суд отказал «Театра песни» в иске к Смольному

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал «Театру песни» (бывший «Театр песни Аллы Пугачевой») в иске к комитету по инвестициям, говорится на портале «Электронное правосудие».

Театр пытался через суд отменить указ городских властей об отказе в предоставлении земельного участка в устье реки Смоленки, где истец планировал строительство культурно-делового комплекса.

Комитет по инвестициям распорядился отказать в предоставлении участка 10 сентября 2018 года.

Театр получил от города участок на Смоленке в 2011 году. Против проекта строительства выступили местные жители, желавшие видеть в устье реки парк. Позже Смольный попытался расторгнуть договор аренды с «Театром песни». Летом 2017 года стороны заключили мировое соглашение результатом которого должно было стать новое постановление городской администрации о сроках сооружения комплекса.

В сентябре 2018 года городская комиссия по Генплану одобрила присвоение рекреационного статуса участку в устье реки Смоленки. 12 декабря петербургский парламент в первом чтении принял поправки в законопроект о зеленых насаждениях общего пользования, защищающие в том числе и эту территорию.